Trattativa Stato - mafia, si riaccende il dibattito politico sulla giustizia (Di venerdì 24 settembre 2021) FI torna a chiedere la commissione di inchiesta sulla magistratura, Salvini rilancia sui referendum sulla giustizia. E metre il segretario del Pd Letta attende di leggere le motivazioni, i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 settembre 2021) FI torna a chiedere la commissione di inchiestamagistratura, Salvini rilancia sui referendum. E metre il segretario del Pd Letta attende di leggere le motivazioni, i ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - CiccioniSe : RT @pierpi13: Trattativa Stato - Mafia tutti assolti. Quindi la trattativa ha funzionato. GL - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: APPELLO TRATTATIVA Impar condicio. Il negoziato Ros-Ciancimino è reato per i mafiosi, non per i Carabinieri. E non c’è… -