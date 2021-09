Trattativa Stato-Mafia, guardiamo al processo di Bologna: da lì forse capiremo di più (Di venerdì 24 settembre 2021) Una volta, parecchio tempo fa, uno degli imputati assolti del fu processo “Trattativa” mi disse: “C’è chi guarda alla pista degli appalti per comprendere l’omicidio Borsellino: sai che novità quella, gli appalti! Come fossero roba mai vista in Sicilia”. Non dico il nome del mio confidente, così non gli faccio perder tempo a smentirmi: ma quella frase resta di grande interesse tanto più oggi, all’indomani dell’attesa, temuta, sentenza d’appello del processo cosiddetto Stato-Mafia. La quale ha stabilito, dopo 13 anni, in maniera lapidaria – ma mai come oggi ha un senso la usuale frase: “occorre aspettare le motivazioni” – che una Trattativa ci fu – pure qui, sai che novità – ma che quel dialogo scellerato non rafforzò la strategia stragista di Cosa nostra e dei suoi concorrenti esterni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Una volta, parecchio tempo fa, uno degli imputati assolti del fu” mi disse: “C’è chi guarda alla pista degli appalti per comprendere l’omicidio Borsellino: sai che novità quella, gli appalti! Come fossero roba mai vista in Sicilia”. Non dico il nome del mio confidente, così non gli faccio perder tempo a smentirmi: ma quella frase resta di grande interesse tanto più oggi, all’indomani dell’attesa, temuta, sentenza d’appello delcosiddetto. La quale ha stabilito, dopo 13 anni, in maniera lapidaria – ma mai come oggi ha un senso la usuale frase: “occorre aspettare le motivazioni” – che unaci fu – pure qui, sai che novità – ma che quel dialogo scellerato non rafforzò la strategia stragista di Cosa nostra e dei suoi concorrenti esterni. ...

