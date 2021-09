Trattativa Stato-mafia, assolti in appello Dell’Utri e gli ex ufficiali dell’Arma (Di venerdì 24 settembre 2021) condannati nel processo di primo grado a 12 e 8 anni Si è concluso il processo di appello sulla Trattativa Stato-mafia con assoluzione per la maggior parte degli imputati. Gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato, sono stati assolti, mentre nel processo di primo grado erano stati condannati rispettivamente a 8 e 12 anni. Gli ex ufficiali sono stati assolti perchè il “fatto non costituisce reato”, mentre per Dell’Utri l’assoluzione arriva “per non aver commesso il fatto”. L’appello, inoltre ha dichiarato prescritte le accuse verso il pentito Giovanni Brusca, mentre per ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) condannati nel processo di primo grado a 12 e 8 anni Si è concluso il processo disullacon assoluzione per la maggior parte degli imputati. Gli exdel Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello, accusati di minaccia a Corpo politico dello, sono stati, mentre nel processo di primo grado erano stati condannati rispettivamente a 8 e 12 anni. Gli exsono statiperchè il “fatto non costituisce reato”, mentre perl’assoluzione arriva “per non aver commesso il fatto”. L’, inoltre ha dichiarato prescritte le accuse verso il pentito Giovanni Brusca, mentre per ...

