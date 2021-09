“Trattativa” e “Mafia capitale”: flop giudiziari, ma non politici. Il successo dei 5Stelle è figlio loro (Di venerdì 24 settembre 2021) Prima la sentenza su Mafia capitale, ora quella sulla Trattativa Stato-Mafia. Che cos’hanno in comune questi due verdetti? Poco, anzi niente, se guardiamo al merito delle inchieste e dei processi che li hanno generati. Molto, invece, se inquadriamo il contesto politico attuale. Nessuno può infatti negare che Trattativa (soprattutto) e Mafia capitale rappresentino il fondale dello spettacolo grillino per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi tre lustri. Ne ha irrobustito la narrazione e nobilitato le finalità, fino a convincere la maggioranza relativa dei cittadini che in Italia la politica altro non fosse se non la continuazione dell’attività mafiosa con altri mezzi e viceversa. Che dite, ci ritroveremmo con Virginia Raggi sindaco di Roma senza la fantasia (secondo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 settembre 2021) Prima la sentenza su, ora quella sullaStato-. Che cos’hanno in comune questi due verdetti? Poco, anzi niente, se guardiamo al merito delle inchieste e dei processi che li hanno generati. Molto, invece, se inquadriamo il contesto politico attuale. Nessuno può infatti negare che(soprattutto) erappresentino il fondale dello spettacolo grillino per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi tre lustri. Ne ha irrobustito la narrazione e nobilitato le finalità, fino a convincere la maggioranza relativa dei cittadini che in Italia la politica altro non fosse se non la continuazione dell’attività mafiosa con altri mezzi e viceversa. Che dite, ci ritroveremmo con Virginia Raggi sindaco di Roma senza la fantasia (secondo ...

