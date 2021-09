(Di venerdì 24 settembre 2021) Ilè già utilizzato in circa 550 tram in 19 città in Europa e Australia, rendendo più sicuro il traffico stradale. A partire dal 2022 ilverrà utilizzato anche in Nord America L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Tramvie e incidenti: Bosch Engineering sviluppa un sistema di assistenza alla guida innovativo -

...ha più volte denunciato il problema del trasporto pubblico insufficiente e richiestopiù ... l'onnipresenza delle auto in città genera congestione, traffico,e riduce lo spazio che ...I veicoli privati nel 2019 hanno causato 12.300stradali con lesioni a persone, 15.900 ... migliorare e velocizzare le linee Roma - Lido e Roma - Viterbo; -: Realizzare per il ...Il sistema è già utilizzato in circa 550 tram in 19 città in Europa e Australia, rendendo più sicuro il traffico stradale. A partire dal 2022 il sistema verrà utilizzato anche in Nord America guida, t ...