Tra pizze, Napoli e... Fantacalcio: terzo giorno del ministro Di Maio a New York: 'Forza azzurri' (Di venerdì 24 settembre 2021) Al terzo giorno di incontri al Palazzo di Vetro , il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è concesso una serata napoletana con pizza Margherita. Accompagnato dall'ambasciatrice d'Italia a Washington ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 settembre 2021) Aldi incontri al Palazzo di Vetro , ildegli Esteri Luigi Disi è concesso una serata napoletana con pizza Margherita. Accompagnato dall'ambasciatrice d'Italia a Washington ...

Advertising

zazoomblog : Tra pizze Napoli e... Fantacalcio: terzo giorno del ministro Di Maio a New York: “Forza azzurri” - #pizze #Napoli… - Alessio90568757 : RT @Nilic_Kirillov: Ero indeciso tra tre pizze e me le sono ordinate tutte e tre, non mi pento di nulla, non mi importa più di nulla. - caralalli89 : RT @Nilic_Kirillov: Ero indeciso tra tre pizze e me le sono ordinate tutte e tre, non mi pento di nulla, non mi importa più di nulla. - gio_lucchetta : RT @Nilic_Kirillov: Ero indeciso tra tre pizze e me le sono ordinate tutte e tre, non mi pento di nulla, non mi importa più di nulla. - Giandom78322061 : RT @Nilic_Kirillov: Ero indeciso tra tre pizze e me le sono ordinate tutte e tre, non mi pento di nulla, non mi importa più di nulla. -