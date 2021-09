Advertising

Affaritaliani : Torna il Pet Carpet film festival, le storie del mondo animale - ashrynxu : RT @HAN3MIYA: Il mio hc preferito del pet shop è kazutora che ama da morire gli animali e gli va sempre a rompere le scatole, solo che vien… - saihao_o : RT @HAN3MIYA: Il mio hc preferito del pet shop è kazutora che ama da morire gli animali e gli va sempre a rompere le scatole, solo che vien… - bajistans : RT @HAN3MIYA: Il mio hc preferito del pet shop è kazutora che ama da morire gli animali e gli va sempre a rompere le scatole, solo che vien… - HAN3MIYA : Il mio hc preferito del pet shop è kazutora che ama da morire gli animali e gli va sempre a rompere le scatole, sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Pet

ilmattino.it

... e 'Video/dediche', testimonianze raccolte durante le prime tappe delCamper Tour, che ha toccato varie tappe del centro Italia con video maker, veterinari, volontari di alcune associazioni, ...per il quarto anno consecutivo ilCarpet Film Festival, rassegna cinematografica internazionale di cortometraggi dedicata interamente al mondo animale. Le storie più emozionanti con gli ...Milano, 24 set. (askanews) - Le storie più emozionanti con gli animali del cuore, gli incontri tra mani e zampe che diventano legami ...Il titolo è tutto un programma: “Cavalli e… non solo”: gli equini sono protagonisti della giornata, nel loro ruolo di padroni di casa, dato che la manifestazione, in programma per domenica 26 settembr ...