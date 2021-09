Torino, Pjaca incanta: quanto ci può guadagnare la Juventus (Di venerdì 24 settembre 2021) L’avventura infelice di Pjaca alla Juve Marko Pjaca è giunto alla Juventus nell’estate del 2016 ed è costato ai bianconeri circa 23 milioni di euro. Un investimento abbastanza importante per un giocatore su cui la società puntava molto. Nella sua prima stagione in bianconero cresce il suo minutaggio col passare del tempo, fino a mettere a segno la prima rete in Champions contro il Porto, gol con cui era parso scoppiare definitivamente. Il destino, però, non ha sorriso al croato, che qualche settimana dopo si è dovuto fermare per la rottura del crociato. Dopo la sua ripresa dall’infortunio, Pjaca ha iniziato a girare in diverse squadre in prestito, come lo Schalke 04, la Fiorentina, l’Anderlecht e l’anno scorso il Genoa, senza però riuscire a trasmettere nuovamente le sensazioni giuste per essere trattenuto dalla ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’avventura infelice dialla Juve Markoè giunto allanell’estate del 2016 ed è costato ai bianconeri circa 23 milioni di euro. Un investimento abbastanza importante per un giocatore su cui la società puntava molto. Nella sua prima stagione in bianconero cresce il suo minutaggio col passare del tempo, fino a mettere a segno la prima rete in Champions contro il Porto, gol con cui era parso scoppiare definitivamente. Il destino, però, non ha sorriso al croato, che qualche settimana dopo si è dovuto fermare per la rottura del crociato. Dopo la sua ripresa dall’infortunio,ha iniziato a girare in diverse squadre in prestito, come lo Schalke 04, la Fiorentina, l’Anderlecht e l’anno scorso il Genoa, senza però riuscire a trasmettere nuovamente le sensazioni giuste per essere trattenuto dalla ...

