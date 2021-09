Torino-Lazio, ancora cori razzisti: il comunicato del Giudice Sportivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Altro episodio di cori razzisti nel nostro campionato. Nella partita di ieri, sembrerebbero esserci stati cori razzisti, da parte della tifoseria biancoceleste, verso l’esterno del Torino Ola Aina. Questo il comunicato del Giudice Sportivo: “Il Giudice Sportivo, in reLazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino, Aina Tematayo al 31° minuto del primo tempo, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico, atti a confermare la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Altro episodio dinel nostro campionato. Nella partita di ieri, sembrerebbero esserci stati, da parte della tifoseria biancoceleste, verso l’esterno delOla Aina. Questo ildel: “Il, in rene alla comunicazione della Procura Federale circa idi discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del, Aina Tematayo al 31° minuto del primo tempo, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’Ordine pubblico, atti a confermare la ...

