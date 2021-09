Top 100 brand online iscritti ad Audiwe, dato Giorno medio - Luglio 2021 - (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche La Repubblica con 2 milioni 894 mila utenti unici e Tgcom24 con 2 milioni 620 mila utenti unici si presentano dati pressoché stabili rispetto al dati di Giorno medio di giugno, mentre La ... Leggi su primaonline (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche La Repubblica con 2 milioni 894 mila utenti unici e Tgcom24 con 2 milioni 620 mila utenti unici si presentano dati pressoché stabili rispetto al dati didi giugno, mentre La ...

Advertising

retewebitalia : Università di Bologna tra i top 100 per l’inserimento post laurea - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - amperrino : TOP 100 BRAND iscritti ad Audiweb: a luglio +23% per - Primaonline : TOP 100 BRAND ONLINE iscritti ad @audiweb_it nel GIORNO MEDIO. A luglio sempre in vetta ilMeteo, Libero e Corriere… - StampaFin : TOP 100 BRAND ONLINE iscritti ad Audiweb nel GIORNO MEDIO. A luglio sempre in vetta ilMeteo, Libero e Corriere dell… - lamescolanza : Università di Bologna tra i top 100 per l'inserimento post laurea -