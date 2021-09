Tomb Raider sta per tornare? Crystal Dinamics suggerisce un nuovo gioco della serie (Di venerdì 24 settembre 2021) Crystal Dinamics, dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, potrebbe sviluppare un nuovo gioco della serie. Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un nuovo Tomb Raider, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di un nuovo titolo della serie. Crystal Dinamics, nel tweet in cui ha annunciato la collaborazione con The Initiative per il reboot di Perfect Dark, sembra aver confermato (indirettamente) un nuovo Tomb Raider: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021), dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the, potrebbe sviluppare un. Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di untitolo, nel tweet in cui ha annunciato la collaborazione con The Initiative per il reboot di Perfect Dark, sembra aver confermato (indirettamente) un: Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Tomb Raider Perfect Dark: The Initiative lo sta sviluppando insieme a un noto studio Parliamo di un team con un grosso ed importante passato alle spalle, dato che i ragazzi di Crystal Dynamics sono stati fautori dei più recenti titoli di Tomb Raider e l'Avengers di Square Enix . C'è ...

Perfect Dark: Crystal Dynamics e The Initiative lo svilupperanno insieme The Initiative, tramite Twitter , ha rivelato che svilupperà il reboot di Perfect Dark in collaborazione con Crystal Dynamics, lo studio degli ultimi Tomb Raider e di Marvel's Avengers . The Initiative inoltre ha affermato che i due team "non potevano perdere l'occasione di lavorare insieme" . Chi ha buona memoria si ricorderà che la notizia era ...

Tomb Raider: nuovo gioco in sviluppo? Indizi da Crystal Dynamics Everyeye Videogiochi The Initiative collaborerà con Crystal Dynamics per Perfect Dark Nel cuore della notte, senza alcun annuncio pregresso, The Initiative ha condiviso nuove informazioni sull'imminente Perfect Dark. Si scopre che hanno avviato una collaborazione con Crystal Dynamics ( ...

Perfect Dark: Crystal Dynamics e The Initiative lo svilupperanno insieme The Initiative, tramite Twitter, ha rivelato che svilupperà il reboot di Perfect Dark in collaborazione con Crystal Dynamics, lo studio degli ultimi Tomb Raider e di Marvel's Avengers. The Initiative ...

