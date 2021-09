Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter ha un malore e si accascia al suolo durante un torneo di golf: ricoverato d’urgenza (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Tom Felton, l’attore celebre per aver impersonato Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter. Il 34enne si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore mentre stava partecipando al “Celebrity Match” della Ryder Cup di golf in Wisconsin, sport di cui è grande appassionato. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale d’urgenza, mentre tra i presenti si era scatenato il panico: non si conoscono le cause del malore né come stia ora l’attore dal momento che il suo staff sta mantenendo il massimo riservo sulle sue condizioni di salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono ore di apprensione per le condizioni di salute di Tom, l’attore celebre per aver impersonatonella saga cinematografica di. Il 34enne si è improvvisamenteto ala causa di unmentre stava partecipando al “Celebrity Match” della Ryder Cup diin Wisconsin, sport di cui è grande appassionato. Subito è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre tra i presenti si era scatenato il panico: non si conoscono le cause delné come stia ora l’attore dal momento che il suo staff sta mantenendo il massimo riservo sulle sue condizioni di salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Tom Felton, il Draco Malfoy di Harry Potter ha un malore e si accascia al suolo durante un torneo di golf: ricovera… - POPCORNTVit : Tom Felton, l'attore di 'Harry Potter' colpito da un malore durante un torneo di golf - FilippoCarmigna : Tom Felton, malore per il Draco Malfoy di Harry Potter durante un torneo di golf - infoitcultura : Cinema: malore per Tom Felton durante un torneo di gol - just_a_hobbit : @LokiBaggins Tom Felton ieri ha avuto un malore mentre giocava a golf, è svenuto e l'hanno portato via ora dovrebbe stare meglio -