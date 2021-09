TIM | maxi sconto da 500 euro fino ad ottobre | come ottenerlo

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nuovoda 500per gli utenti della Tim. Andiamo a vederesarà risparmiare con l’operatore telefonico. Nuovo vantaggiosoper l’operatore telefonico (Foto via Screenshot)Non si ferma la grande campagna commerciale di TIM, infatti l’operatore telefonico italiano in queste ultime ore è tornato in tendenza grazie alle sue nuovissime offerte relative alla tv streaming. Nonostante queste vantaggiose offerte riguardanti la televisione smart, il provider resta sempre attivissimo per quanto riguarda la telefonia fissa e garantisce ancora agli utenti la possibilità di ottenere il bonus internet. Infatti tutti potranno ottenere ilandando ad attivare un piano per la Fibra ottica. Inoltre l’agevolazione ha il valore di 500 ...