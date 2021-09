The Mother: Gael Garcia Bernal e Joseph Fiennes nel cast del thriller Netflix con Jennifer Lopez (Di venerdì 24 settembre 2021) Gael Garcia Bernal e Joseph Fiennes reciteranno a fianco di Jennifer Lopez nel thriller targato Netflix The Mother, nel cast anche Omari Hardwick, Paul Raci e Lucy Paez. Il cast del thriller Netflix The Mother, che vede protagonista la star Jennifer Lopez, si arricchisce di una manciata di talenti. Secondo Variety, Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal e Omari Hardwick affiancheranno l'attrice nel film, e con loro sono in arrivo anche Paul Raci e Lucy Paez. The Mother, che segna il ritorno alla regia di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)reciteranno a fianco dineltargatoThe, nelanche Omari Hardwick, Paul Raci e Lucy Paez. IldelThe, che vede protagonista la star, si arricchisce di una manciata di talenti. Secondo Variety,e Omari Hardwick affiancheranno l'attrice nel film, e con loro sono in arrivo anche Paul Raci e Lucy Paez. The, che segna il ritorno alla regia di ...

sgallione1 : Roy Michaels (25 febbraio 1942-23 settembre 2008) aveva già suonato con Stephen Stills e Richie Furay negli Au Go… - skillzasart : io e sara 5 ore a capire la reference tra the umbrella academy e how i met your mother che dire anche oggi ce la fa… - SAonlinemag : Black Encyclopedia of the Air ha l’aspetto di una resistenza agguerrita, di una lotta quasi sciamanica per la sopra… - punk8z : quel lyrics di problems dei mother mother rappresenta 10/10 me e la mia migliore amica i am a sinner she is the saint - thebardsongs : Bravi insegnanti fin dall'asilo + ingenti dosi di The Vampire Diaries e How I Met Your Mother durante l'adolescenza… -