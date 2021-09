The Flash: la Supergirl di Sasha Calle protagonista di una serie HBO Max? (Di venerdì 24 settembre 2021) Supergirl interpretata da Sasha Calle in The Flash potrebbe avere una serie tutta sua, probabilmente in arrivo su HBO Max. Supergirl potrebbe avere prossimamente una serie HBO tutta dedicata a lei, interpretata da Sasha Calle, introdotta nei panni della supereroina nel cinecomic The Flash, in uscita il prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Hashtag Show, la serie dovrebbe avere come protagonista Sasha Calle nei panni di Supergirl in uno show che esplorerà il suo passato e ciò che l'eroina che è. Secondo i rumors, la vedremo allenarsi e sviluppare i suoi poteri e scopriremo come si ritrova ad avere a che fare con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)interpretata dain Thepotrebbe avere unatutta sua, probabilmente in arrivo su HBOpotrebbe avere prossimamente unaHBO tutta dedicata a lei, interpretata da, introdotta nei panni della supereroina nel cinecomic The, in uscita il prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Hashtag Show, ladovrebbe avere comenei panni diin uno show che esplorerà il suo passato e ciò che l'eroina che è. Secondo i rumors, la vedremo allenarsi e sviluppare i suoi poteri e scopriremo come si ritrova ad avere a che fare con ...

