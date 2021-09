The Conjuring: la casa che ha ispirato il film horror è in vendita (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco a che prezzo è stata messa in vendita la casa che ha ispirato The Conjuring, il primo film dell'acclamata saga horror di James Wan. La casa stregata che ha ispirato il primo film di The Conjuring è in vendita, giusto in tempo per la stagione di Halloween. Il prezzo è fissato intorno a 1,2 milioni di dollari e sul web sono state condivise le foto che mostrano lo stato attuale dell'immobile. Quella di The Conjuring rappresenta senza dubbi una delle saghe horror più amate di sempre. Gli amanti del genere horror stanno quindi seguendo con curiosità la messa in vendita della casa che ha ispirato il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco a che prezzo è stata messa inlache haThe, il primodell'acclamata sagadi James Wan. Lastregata che hail primodi Theè in, giusto in tempo per la stagione di Halloween. Il prezzo è fissato intorno a 1,2 milioni di dollari e sul web sono state condivise le foto che mostrano lo stato attuale dell'immobile. Quella di Therappresenta senza dubbi una delle saghepiù amate di sempre. Gli amanti del generestanno quindi seguendo con curiosità la messa indellache hail ...

