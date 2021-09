Test salivari, ecco la circolare del ministero: dove saranno usati e quali serviranno per il Green pass (Di venerdì 24 settembre 2021) I Test salivari molecolari sono validi per ottenere il Green pass, quelli antigenici per il momento no. Questo uno dei punti più importanti ribaditi della circolare del ministero della Salute, inviata oggi, 24 settembre, e volta ad allinearsi alle normative europee per il Green pass. «I Test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei Test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde Covid-19», si legge nella circolare. I Test in questione non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro-nasofaringei perché, secondo i dati attualmente disponibili, non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Imolecolari sono validi per ottenere il, quelli antigenici per il momento no. Questo uno dei punti più importanti ribaditi delladeldella Salute, inviata oggi, 24 settembre, e volta ad allinearsi alle normative europee per il. «Iantigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo deiantigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde Covid-19», si legge nella. Iin questione non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro-nasofaringei perché, secondo i dati attualmente disponibili, non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e ...

