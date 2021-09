Terza dose, agli anziani potrebbe essere somministrata insieme al vaccino contro l’influenza (Di venerdì 24 settembre 2021) La terza dose del vaccino contro il Covid-19 insieme a quella contro il ceppo influenzale di quest’anno. Questa è l’ipotesi sul tavolo del ministero della Salute, in realtà già nell’aria da mesi. Roberto Speranza e i tecnici stanno lavorando alla circolare sul «booster», cioè la terza dose da somministrare agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani e al personale sanitario a rischio a partire da ottobre. Per queste persone si tratterà in effetti già di un vero e proprio richiamo e non di una dose addizionale come quella riservata in questi giorni agli immunocompromessi. Dovranno cioè essere passati (sembra) almeno sei mesi dalla seconda dose e non 28 giorni, come nel caso di chi – fra gli altri – è in cura per un tumore, ha ricevuto un trapianto o assume determinati farmaci. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) La terza dose del vaccino contro il Covid-19 insieme a quella contro il ceppo influenzale di quest’anno. Questa è l’ipotesi sul tavolo del ministero della Salute, in realtà già nell’aria da mesi. Roberto Speranza e i tecnici stanno lavorando alla circolare sul «booster», cioè la terza dose da somministrare agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani e al personale sanitario a rischio a partire da ottobre. Per queste persone si tratterà in effetti già di un vero e proprio richiamo e non di una dose addizionale come quella riservata in questi giorni agli immunocompromessi. Dovranno cioè essere passati (sembra) almeno sei mesi dalla seconda dose e non 28 giorni, come nel caso di chi – fra gli altri – è in cura per un tumore, ha ricevuto un trapianto o assume determinati farmaci.

