Terra di Lavoro | manutenzione straordinaria di ponti | approvati ulteriori progetti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiConnove provvedimenti monocratici presidenziali (decreti dal 223 al 231) la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare di lavori dididella rete viaria provinciale, per un importo complessivo di oltre 4,5 milioni di euro. Anche questi interventi tecnici previsti fanno parte dell’apposito finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a programmi straordinari didella rete viaria delle Province e Città Metropolitane, per la messa in sicurezza die viadotti esistenti e per la realizzazione di nuoviin sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali, per gli anni 2021, 2022, 2023. In base al Piano di riparto ...