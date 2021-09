Ternana-SPAL: probabili formazioni e tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Ternana-SPAL è una partita della sesta giornata di Serie B che si giocherà al Liberati di Terni domenica 26 settembre alle ore 20.45. i padroni di casa di Cristiano Lucarelli vuole replicare l’ottima prestazione mostrata contro il Parma. Per gli umbri quella è la loro unica vittoria al momento. Dall’altro lato la SPAL di Clotet proviene dal 3-2 ottenuto in casa contro il Vicenza. Come arrivano le due squadre? La Ternana non ha cominciato benissimo questa Serie B 2021/2022. Tuttavia, la grinta di Lucarelli ha permesso nell’ultima gara di vincere contro l’ostico Parma. Il tecnico cercherà di ripetersi anche contro la SPAL, in modo da risalire la classifica. La SPAL di Pep Clotet è invece posizionata a metà classifica e ha ancora molte carte da giocarsi per risalirla. Conviene ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)è una partita della sesta giornata di Serie B che si giocherà al Liberati di Terni domenica 26 settembre alle ore 20.45. i padroni di casa di Cristiano Lucarelli vuole replicare l’ottima prestazione mostrata contro il Parma. Per gli umbri quella è la loro unica vittoria al momento. Dall’altro lato ladi Clotet proviene dal 3-2 ottenuto in casa contro il Vicenza. Come arrivano le due squadre? Lanon ha cominciato benissimo questa Serie B 2021/2022. Tuttavia, la grinta di Lucarelli ha permesso nell’ultima gara di vincere contro l’ostico Parma. Il tecnico cercherà di ripetersi anche contro la, in modo da risalire la classifica. Ladi Pep Clotet è invece posizionata a metà classifica e ha ancora molte carte da giocarsi per risalirla. Conviene ...

