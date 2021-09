"Tenetevi tutto ma ridatemi il cane". Valentina Vignali, l'orrore dei ladri in casa: che fine ha fatto l'animale. Un dramma (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono state 48 ore di terrore puro per Valentina Vignali. La cestista a Milano per la Fashion Week vive a Roma con il fidanzato Lorenzo e il loro cane Muffin. Il golden retriever è sparito all'improvviso mentre si trovavano in un pub e la Vignali ha subito lanciato un appello social per ritrovarlo: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”. Riporta Tgcom ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono state 48 ore di terrore puro per. La cestista a Milano per la Fashion Week vive a Roma con il fidanzato Lorenzo e il loroMuffin. Il golden retriever è sparito all'improvviso mentre si trovavano in un pub e laha subito lanciato un appello social per ritrovarlo: “Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta. Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari”. Riporta Tgcom ...

