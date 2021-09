Temù, omicidio di Laura Ziliani: arrestate le due figlie con il fidanzato della maggiore (Di venerdì 24 settembre 2021) Brescia, 24 settembre 2021 - Svolta nel caso di Laura Ziliani , l'ex vigilessa di 55 anni scomparsa da Temù l'8 maggio e trovata morta dopo lunghe ricerche. Questa mattina a Brescia e nella provincia ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 24 settembre 2021) Brescia, 24 settembre 2021 - Svolta nel caso di, l'ex vigilessa di 55 anni scomparsa dal'8 maggio e trovata morta dopo lunghe ricerche. Questa mattina a Brescia e nella provincia ...

