Tempesta d'amore, anticipazioni 24 settembre: la delusione di Vanessa (Di venerdì 24 settembre 2021) Vanessa Sonnbichler sarà tra le protagoniste della puntata di Tempesta d'amore di oggi, venerdì 24 settembre. Le anticipazioni della soap opera tedesca evidenziano che la giovane rimuginerà con amarezza su quanto accaduto con Max e sarà molto demoralizzata. Vanessa, infatti, ha trascorso una serata di giochi di società in compagnia degli zii e del personal trainer e, una volta rimasta sola con il giovane, non è riuscita a tenere a freno i sentimenti che ha iniziato a provare per lui e lo ha improvvisamente baciato. Max, però, preso alla sprovvista, ha respinto la ragazza facendole chiaramente capire di non essere interessato ad avere una storia d'amore con lei. Mentre il personal trainer si renderà conto che la nipote di Alfons prova qualcosa per lui, lei si ...

