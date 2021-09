Teen Wolf tornerà con un film prodotto per Paramount+ (Di venerdì 24 settembre 2021) I protagonisti di Teen Wolf torneranno sugli schermi con un film revival prodotto per Paramount+, il creatore Jeff Davis al lavoro anche su una nuova serie. Teen Wolf ritornerà sugli schermi, questa volta di Paramount+, con un film ideato come revival che dovrebbe riportare sul set tutti i protagonisti della serie che si è conclusa nel 2017. Il creatore del franchise, Jeff Davis, è inoltre al lavoro su una nuova serie intitolata Wolf Pack che verrà prodotta per MTV. Il cast di Teen Wolf è attualmente impegnato nelle trattative con i responsabili di MTV Studios che realizzeranno i due progetti ideati da Jeff Davis. La sinossi del lungometraggio anticipa che la storia si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) I protagonisti ditorneranno sugli schermi con unrevivalper, il creatore Jeff Davis al lavoro anche su una nuova serie.risugli schermi, questa volta di, con unideato come revival che dovrebbe riportare sul set tutti i protagonisti della serie che si è conclusa nel 2017. Il creatore del franchise, Jeff Davis, è inoltre al lavoro su una nuova serie intitolataPack che verrà prodotta per MTV. Il cast diè attualmente impegnato nelle trattative con i responsabili di MTV Studios che realizzeranno i due progetti ideati da Jeff Davis. La sinossi del lungometraggio anticipa che la storia si ...

