Tecnologia made in Italy vince servizi trascrizione lavori Eurocamera (Di venerdì 24 settembre 2021) L'italiana Cedat85 si è infatti aggiudicata la gara d'appalto dell'Eurocamera, del valore complessivo di tre milioni di euro, guidando un consorzio composto anche da Bertin It, società francese di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 settembre 2021) L'italiana Cedat85 si è infatti aggiudicata la gara d'appalto dell', del valore complessivo di tre milioni di euro, guidando un consorzio composto anche da Bertin It, società francese di ...

Advertising

ansaeuropa : L'italiana @Cedat85 si è infatti aggiudicata la gara d'appalto dell'Eurocamera, del valore di 3 milioni di euro, gu… - CTNA_aerospazio : Luna: una giornata con Christina al Moon Village del programma #Artemis. Igloo di regolite “made in Italy'… - CTNA_aerospazio : Luna: una giornata con Christina al Moon Village del programma #Artemis. Igloo di regolite “made in Italy'… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – La tecnologia e la creatività “made in Italy” di Cedat85, si è aggiudicata definitivamente la ga… - messina_oggi : Parlamento europeo, il servizio di traduzione è made in ItalyROMA (ITALPRESS) - La tecnologia e la creatività 'made… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia made Tecnologia made in Italy vince servizi trascrizione lavori Eurocamera ... oltre a rappresentare per noi una conferma tra le eccellenze del Made in Italy", ha spiegato il Managing director di Cedat85, Enrico Giannotti. La tecnologia abilitante di Cedat85, chiamata Voce ...

Parlamento europeo, il servizio di traduzione è made in Italy ROMA " La tecnologia e la creatività "made in Italy" di Cedat85, si è aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i servizi di trascrizione e traduzione in tempo reale, basati sull'intelligenza ...

Tecnologia made in Italy vince servizi trascrizione lavori Eurocamera La Sicilia Tecnologia made in Italy vince servizi trascrizione lavori Eurocamera BRUXELLES - Ci sarà la tecnologia italiana nei servizi di trascrizione e traduzione dei lavori delle sessioni plenarie dell'Parlamento europeo che saranno gestiti grazie all'intelligenza artificiale.

Passaporto digitale per le bici Colnago Partnership con MyLime per tracciare i telai utilizzando la tecnologia blockchain Il via con lo sloveno Pogacar, trionfatore al Tour ...

... oltre a rappresentare per noi una conferma tra le eccellenze delin Italy", ha spiegato il Managing director di Cedat85, Enrico Giannotti. Laabilitante di Cedat85, chiamata Voce ...ROMA " Lae la creatività "in Italy" di Cedat85, si è aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i servizi di trascrizione e traduzione in tempo reale, basati sull'intelligenza ...BRUXELLES - Ci sarà la tecnologia italiana nei servizi di trascrizione e traduzione dei lavori delle sessioni plenarie dell'Parlamento europeo che saranno gestiti grazie all'intelligenza artificiale.Partnership con MyLime per tracciare i telai utilizzando la tecnologia blockchain Il via con lo sloveno Pogacar, trionfatore al Tour ...