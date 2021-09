Taranto, nuovi impianti di ventilazione nelle scuole del quartiere Tamburi per evitare le uscite anticipate per le polveri dell’Ilva (Di venerdì 24 settembre 2021) Le scuole del quartiere Tamburi di Taranto, nei wind days (giorni nei quali il vento porta sull’abitato le emissioni e le polveri dell’Ilva) non dovranno più chiudere alle 12.30. I bambini e i ragazzi degli istituti comprensivi “Vico de Carolis” e “Galileo Galilei” non perderanno più una sola ora di italiano o matematica grazie all’impianto di ventilazione meccanica installato oggi negli edifici. A dare la notizia di questa novità è la dirigente Vania Lato, preside che ha scelto di dirigere una scuola in una zona non facile della città per tentare di cambiare volto ai suoi tre plessi: “#maipiuwindday”, ci scrive via chat. Basta un tag per rendere felici i docenti ma anche i genitori di questi ragazzi. Lato, contattata da Ilfattoquotidiano.it è entusiasta: “Ce l’abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ledeldi, nei wind days (giorni nei quali il vento porta sull’abitato le emissioni e le) non dovranno più chiudere alle 12.30. I bambini e i ragazzi degli istituti comprensivi “Vico de Carolis” e “Galileo Galilei” non perderanno più una sola ora di italiano o matematica grazie all’impianto dimeccanica installato oggi negli edifici. A dare la notizia di questa novità è la dirigente Vania Lato, preside che ha scelto di dirigere una scuola in una zona non facile della città per tentare di cambiare volto ai suoi tre plessi: “#maipiuwindday”, ci scrive via chat. Basta un tag per rendere felici i docenti ma anche i genitori di questi ragazzi. Lato, contattata da Ilfattoquotidiano.it è entusiasta: “Ce l’abbiamo ...

