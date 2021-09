Svolta nel caso Ziliani | arrestate le due figlie e il fidanzato della maggiore | ecco cosa li inchioda

(Di venerdì 24 settembre 2021)nel: l’ex vigilessa scomparsa da mesi. Il cui cadavere è stato trovato tra la vegetazione in Alta Vallecamonica l’8 agosto. Questa mattina a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, coordinati dalla ProcuraRepubblica di Brescia, hanno arrestato le duevittima e il. Le forze dell’ordine hanno proceduto con i fermi, dando esecuzione all’ordinanza di applicazionemisuracustodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia. E indirizzata nei confronti delle due sorelle di 26 e 19 anni,di Laura. Da tempo le donne erano ...

nelle indagini sulla morte di Laura Ziliani , la ex vigilessa di Temù,Bresciano, svanitanulla l'otto maggio scorso e il cui cadavere è stato trovato tra la vegetazionepaese dell'...caso della scomparsa di Laura Ziliani : sono state arrestate le figlie e il il compagno della maggiore. Il cadavere della Ziliani era stato trovato tra la vegetazionepaese dell'Alta ...Stamattina sono state arrestate dai carabinieri di Brescia due delle tre figlie della donna, vedova dal 2012, e il fidanzato della maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, 27enne r ...