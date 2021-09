Supercars 2021: calendario nel caos, Sydney salva tutti? (Di venerdì 24 settembre 2021) Sydney potrebbe essere l’oasi felice di una Supercars che sta affrontando un 2021 in piena tempesta. Le ordinanze restrittive degli stati australiani stanno impedendo alla massima serie oceanica di svolgere regolarmente la propria stagione. Il calendario, da questo mese in poi, è un rebus, con la sola Bathurst 1000 al momento confermata. Il Sydney Motorsports Park, un tempo nota come Eastern Creek, potrebbe essere la soluzione ad un problema che altrimenti sembra insormontabile. Supercars 2021: finale di stagione a Sydney? In primis, riassumiamo brevemente la situazione. Dopo tre rinvii, l’appuntamento di Winton è stato definitivamente cancellato. A questo ha fatto seguito la decisione di Phillip Island e Surfers Paradise di rinunciare al proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021)potrebbe essere l’oasi felice di unache sta affrontando unin piena tempesta. Le ordinanze restrittive degli stati australiani stanno impedendo alla massima serie oceanica di svolgere regolarmente la propria stagione. Il, da questo mese in poi, è un rebus, con la sola Bathurst 1000 al momento confermata. IlMotorsports Park, un tempo nota come Eastern Creek, potrebbe essere la soluzione ad un problema che altrimenti sembra insormontabile.: finale di stagione a? In primis, riassumiamo brevemente la situazione. Dopo tre rinvii, l’appuntamento di Winton è stato definitivamente cancellato. A questo ha fatto seguito la decisione di Phillip Island e Surfers Paradise di rinunciare al proprio ...

