Super Mario | novità clamorosa | fan di tutto il mondo impazziti

Leggi su chenews

(Di venerdì 24 settembre 2021)per tutti gli appassionati di, l’anno prossimo potrebbero vederlo in un’altra veste. Fan(AdobeStock)è un personaggio che ha accompagnato, e ancora lo fa, tantissime generazioni. È ormai una vera e propria icona per tutti gli amanti Nintendo e dei videogiochi in generale. Ora potrebbero vederlo in un’altra veste: quella cinematografica. Un esperimento che, però, è avvenuto già fatto nel lontano 1993. Fu un flop abbastanza importante, anche per l’enorme difficoltà di trasformare un videogioco platform in un film. Vero anche che erano tempi diversi da oggi, con cui si è lavorato con mezzi e tecnologie considerate ora obsolete. La serie di videogiochi ...