Super Mario: cast e data del nuovo film (Di venerdì 24 settembre 2021) Il nuovo film di Super Mario non avrà niente a che vedere con l'opera "cult" del 1993 di Rocky Morton e Annabel Jankel, tuttavia… ci sarà. Proprio così, durante il Nintendo Direct niente poco di meno che Shigeru Miyamoto (il creatore della serie) è comparso durante la diretta per annunciare la data d'uscita del film d'animazione di Super Mario, che sarà prodotto dalla Illumination Entertainment. Ma non solo, il celebre autore ha anche svelato le voci dei personaggi. Super Mario: data d'uscita e voci Il film uscirà nelle sale americane il 21 dicembre, ma purtroppo ancora non si conoscono le date di distribuzione in Europa e Giappone, né sono state mostrate art o immagini del ...

