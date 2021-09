Sui test salivari il ministero smonta la retorica di Lega e FdI (Di venerdì 24 settembre 2021) La richiesta avanzata nelle scorse settimane da Lega e Fratelli d’Italia con tre Ordini del giorno - a prima firma Caretta (FdI), Lollobrigida (FdI) e Cavandoli (Lega) - al Decreto Covid per le attività economiche e sociali, approvati alla Camera, sembra sia stata nettamente bocciata dalla circolare pubblicata oggi dal ministero della Salute. Gli ordini del giorno chiedevano un approfondimento da parte degli organismi tecnico-scientifici, da concludersi entro 60 giorni, al fine di far valere anche i tamponi salivari rapidi per l’ottenimento del green pass. In tempi ben più rapidi la circolare firmata da Gianni Rezza sembra oggi rispondere in maniera molto chiara sul punto: “Sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) La richiesta avanzata nelle scorse settimane dae Fratelli d’Italia con tre Ordini del giorno - a prima firma Caretta (FdI), Lollobrigida (FdI) e Cavandoli () - al Decreto Covid per le attività economiche e sociali, approvati alla Camera, sembra sia stata nettamente bocciata dalla circolare pubblicata oggi daldella Salute. Gli ordini del giorno chiedevano un approfondimento da parte degli organismi tecnico-scientifici, da concludersi entro 60 giorni, al fine di far valere anche i tamponirapidi per l’ottenimento del green pass. In tempi ben più rapidi la circolare firmata da Gianni Rezza sembra oggi rispondere in maniera molto chiara sul punto: “Sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i ...

