Suarez come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: il dato che li rende unici (Di venerdì 24 settembre 2021) Suarez raggiunge Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo per un record molto particolare grazie al gol realizzato contro il Getafe. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021)raggiungeper un record molto particolare grazie al gol realizzato contro il Getafe.

Advertising

ZZiliani : Oggi è il #18settembre. Mancano 10 giorni all'udienza preliminare del processo per l'esame truffa di #Suarez in cui… - JohnLemon_1908 : @capuanogio giovanni interessava anche il tema suarez-perugia.. come mai te e i tuoi amici abbuiate sempre tutto? - infoitsport : Suarez, un record strepitoso: come lui solo Ibrahimovic e Ronaldo - Manuel45753524 : @lapoelkann_ Ma poi la storia di suarez comé finita? - epicoautomatico : 1964 , colleziona l'ultima presenza con le coppe erano di ben altra pasta organica rispetto agli statici registi cl… -