Su Zaki torna lo spettro dell'ergastolo, Amnesty: «Confermate anche le accuse più gravi. L'ottimismo dal governo italiano era vuoto» (Di venerdì 24 settembre 2021) «C'è enorme preoccupazione. Sin dal rinvio a giudizio sospettavamo che le accuse più gravi fossero state solo congelate, ma non annullate. Le dichiarazioni dell'avvocata rendono del tutto vuote quelle parole di grande ottimismo pronunciate all'indomani della prima udienza come se tutto fosse risolto o in via di risoluzione grazie a una presunta attività diplomatica del nostro governo». Questa la denuncia di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, che all'Ansa commenta le accuse che, ancora oggi, vengono rivolte a Patrick George Zaki, lo studente dell'università di Bologna in carcere in Egitto da un oltre un anno e mezzo. Le accuse sono di propaganda sovversiva e terroristica. Il pericolo è che la storia di Zaki possa finire come ... Leggi su open.online

