Su Prime Video la nuova serie tv di produzione italiana Dinner Club (Di venerdì 24 settembre 2021) La nuova serie tv Amazon Original di produzione italiana Dinner Club è disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video. Un viaggio indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia in compagnia di un cast eccezionale: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea insieme allo chef stellato Carlo Cracco. Leggi su 2anews (Di venerdì 24 settembre 2021) Latv Amazon Original diitaliana Dinner Club è disponibile da oggi in esclusiva suVideo. Un viaggio indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia in compagnia di un cast eccezionale: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea insieme allo chef stellato Carlo Cracco.

Advertising

trash_italiano : The Ferragnez: La Serie arriva su Prime Video - TEASER - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Al via la raccolta delle olive in Sicilia A Sortino in contrada Albinelli, con la trasformazione delle prime olive in ol… - TgrRaiSicilia : Al via la raccolta delle olive in Sicilia A Sortino in contrada Albinelli, con la trasformazione delle prime olive… - RaffaeleDeSa : @metapapero @Codacons Aggiungo che, pur non avendo problemi di log-in, la qualità video di DAZN non è MINIMAMENTE p… - gbrotiniyt : Prime considerazioni su iPhone 13 Pro Max: la batteria sembra essere infinita, i 120hz si notano eccome, il notch p… -