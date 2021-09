Stralcio cartelle 2021 fino a 5mila euro, la circolare delle Entrate: per chi, quali debiti, quando (Di venerdì 24 settembre 2021) L’atteso Stralcio cartelle 2021 prende finalmente il via dopo la firma del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che va a dettare le tempistiche per il condono fiscale previsto dal Decreto Sostegni. È stata inoltre pubblicata la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate con tutte le indicazioni che riguardano la nuova definizione dei carichi. La cancellazione delle cartelle fiscali riguarderà i vecchi ruoli fino a 5 mila euro riguardanti il periodo 2000-2010, ma solo per i soggetti con reddito fino a 30 mila euro. Si tratta di multe, imposte tributarie e tutte le notifiche di pagamento lasciate riposare nei cassetti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attesoprende finalmente il via dopo la firma del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia eFinanze, che va a dettare le tempistiche per il condono fiscale previsto dal Decreto Sostegni. È stata inoltre pubblicata lan. 11/E dell’Agenziacon tutte le indicazioni che riguardano la nuova definizione dei carichi. La cancellazionefiscali riguarderà i vecchi ruolia 5 milariguardanti il periodo 2000-2010, ma solo per i soggetti con redditoa 30 mila. Si tratta di multe, imposte tributarie e tutte le notifiche di pagamento lasciate riposare nei cassetti ...

