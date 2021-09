Stellantis, Mercedes nuovo partner di ACC per batterie (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz hanno stretto accordi per accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC). Dopo l’ingresso di Mercedes-Benz, i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse le approvazioni normative. ACC è il risultato dell’iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies, insieme alla sua affiliata Saft, e gode del sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee per creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L’obiettivo principale di ACC è sviluppare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –, TotalEnergies e-Benz hanno stretto accordi per accogliere-Benz comedi Automotive Cells Company (ACC). Dopo l’ingresso di-Benz, isi impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030. La transazione è soggetta all’accordo sulla documentazione definitiva e alle consuete condizioni di chiusura incluse le approvazioni normative. ACC è il risultato dell’iniziativa intrapresa nel 2020 dae TotalEnergies, insieme alla sua affiliata Saft, e gode del sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee per creare un leader europeo nel settore delleper veicoli elettrici. L’obiettivo principale di ACC è sviluppare ...

Advertising

solops : Mercedes-Benz entra in ACC con Stellantis e TotalEnergies per produrre batterie per veicoli elettrici - italyaturlarii : Stellantis: Mercedes partner di Acc per batterie - sole24ore : Auto elettriche, Mercedes diventa partner di Stellantis e TotalEnergies per le batterie - Pgrecoit : Stellantis: Mercedes partner di Acc per batterie: E' società costituita dalla stessa Stellantis e da TotalEnergies - rete22ottobre : Stellantis: Mercedes partner di Acc per batterie -