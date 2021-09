Stellantis - La Mercedes-Benz entra nella joint venture Acc per la produzione di batterie (Di venerdì 24 settembre 2021) La Automotive Cells Company (Acc) ampia la base dei suoi azionisti con l'ingresso di uno dei tre maggiori costruttori tedeschi. La joint venture per la produzione di batterie, nata nel 2020 per iniziativa dell'allora gruppo PSA (oggi incluso in Stellantis) e della Saft del gruppo petrolifero francese Total, accoglierà a breve, come nuovo partner, la Mercedes-Benz. La Casa di Stoccarda, sulla base di un accordo preliminare soggetto alla firma dei contratti definitivi e alle necessarie autorizzazioni normative, diventerà socio paritario con un terzo del capitale e sosterrà le strategie di espansione della società francese fornendo tecnologie e competenze produttive. Aumenterà la capacità. L'ingresso dei tedeschi nella compagine azionaria permetterà ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 settembre 2021) La Automotive Cells Company (Acc) ampia la base dei suoi azionisti con l'ingresso di uno dei tre maggiori costruttori tedeschi. Laper ladi, nata nel 2020 per iniziativa dell'allora gruppo PSA (oggi incluso in) e della Saft del gruppo petrolifero francese Total, accoglierà a breve, come nuovo partner, la. La Casa di Stoccarda, sulla base di un accordo preliminare soggetto alla firma dei contratti definitivi e alle necessarie autorizzazioni normative, diventerà socio paritario con un terzo del capitale e sosterrà le strategie di espansione della società francese fornendo tecnologie e competenze produttive. Aumenterà la capacità. L'ingresso dei tedeschicompagine azionaria permetterà ...

