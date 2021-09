Stato-mafia: Toti, 'dopo 10 anni ribaltata tesi che ha avvelenato 2 lustri storia' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Leggendo i giornali stamani non so se esultare o deprimermi. dopo 10 anni, una Corte di Giustizia riconosce che non ci fu alcun reato nella trattativa Stato-mafia. L'onore restituito a tante persone perbene e il coraggio di ribaltare una tesi che ha avvelenato due lustri di storia italiana. Ma quante vite distrutte, e quante istituzioni infangate per l'egocentrismo di qualche altro magistrato. Speriamo che le riforme servano… speriamo”. Così scrive il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Leggendo i giornali stamani non so se esultare o deprimermi.10, una Corte di Giustizia riconosce che non ci fu alcun reato nella trattativa. L'onore restituito a tante persone perbene e il coraggio di ribaltare unache haduediitaliana. Ma quante vite distrutte, e quante istituzioni infangate per l'egocentrismo di qualche altro magistrato. Speriamo che le riforme servano… speriamo”. Così scrive il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovsulla sua pagina Facebook.

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: TRATTARE CON LA MAFIA SI PUÒ, CON LO STATO NO Leggi il Fatto in edicola oggi ?? - bad_montax : RT @angelo_falanga: in parole povere, la P2 è viva ed è saldamente al comando delle istituzioni -