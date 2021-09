Stato-mafia, Musumeci: “Bisogna far luce su fine Falcone e Borsellino” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, presente a Marsala per l’Italian Export Forum, commenta la sentenza di appello sulla trattativa: “Forse è ancora troppo presto per potere fare chiarezza, ma sono convinto che il tempo sarà galantuomo”. mra/gtr (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello, presente a Marsala per l’Italian Export Forum, commenta la sentenza di appello sulla trattativa: “Forse è ancora troppo presto per potere fare chiarezza, ma sono convinto che il tempo sarà galantuomo”. mra/gtr (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

