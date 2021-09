Stato-mafia, i magistrati cestinano la sua carriera ? Crisi isterica per Travaglio: bordate ai giudici, la prima pagina grottesca (Di venerdì 24 settembre 2021) Com'è il risveglio nel giorno successivo a quello in cui dieci anni di balle, fango e menzogne vengono spazzati via? Come ci si sveglia quando il lavoro, peloso, di una intera carriera, o quasi, viene cancellato con un tratto di penna da quegli stessi giudici di cui si è megafono da un ventennio (abbondante)? Per rispondere a queste domande citofonare Marco Travaglio. E se non vi risponde, basta dare un'occhiata alla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, venerdì 24 settembre. Già, perché ieri la Corte di Assise di Palermo ha stabilito che la trattativa Stato-mafia non esiste: assolti Marcello Dell'Utri "per non aver commesso il fatto", gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni ("perché il fatto non costituisce reato"), in primo grado erano stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Com'è il risveglio nel giorno successivo a quello in cui dieci anni di balle, fango e menzogne vengono spazzati via? Come ci si sveglia quando il lavoro, peloso, di una intera, o quasi, viene cancellato con un tratto di penna da quegli stessidi cui si è megafono da un ventennio (abbondante)? Per rispondere a queste domande citofonare Marco. E se non vi risponde, basta dare un'occhiata alladel Fatto Quotidiano di oggi, venerdì 24 settembre. Già, perché ieri la Corte di Assise di Palermo ha stabilito che la trattativanon esiste: assolti Marcello Dell'Utri "per non aver commesso il fatto", gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni ("perché il fatto non costituisce reato"), in primo grado erano stati ...

