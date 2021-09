Statali di nuovo in ufficio: allo sportello dal 15 ottobre (Di venerdì 24 settembre 2021) Statali di nuovo in ufficio. allo sportello dal 15 ottobre. Draghi firma il dpcm. E il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dichiara: «Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l'era di una nuova normalità» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 settembre 2021)diindal 15. Draghi firma il dpcm. E il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dichiara: «Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l'era di una nuova normalità» L'articolo proviene da Firenze Post.

