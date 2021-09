Star in the Star: fuori Paul McCartney e Patty Pravo, ecco chi erano i vip mascherati (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la disastrosa all’esordio e le polemiche scoppiate in settimana, Star in the Star è tornato in onda su Canale Cinque con la seconda puntata; una puntata rivoluzionaria dal punto di vista dei contenuti del talent show in quanto nel corso della serata abbiamo notato molti stravolgimenti. Il più significativo è sicuramente l’alleggerimento delle maschere in silicone: un cambio che ha permesso ai concorrenti in gara di poter fare più agilmente il labiale oltre a poter cantare dal vivo sul palco. Per rendere più serrata la gara, inoltre, lo show si è visto costretto ad aggiungere un nuovo concorrente (lo sfortunato Paul McCartney) e ad infliggere ben due eliminazioni: la prima a metà puntata, la seconda poco prima dei titoli di coda. Nel corso della puntata c’è stato persino il tempo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo la disastrosa all’esordio e le polemiche scoppiate in settimana,in theè tornato in onda su Canale Cinque con la seconda puntata; una puntata rivoluzionaria dal punto di vista dei contenuti del talent show in quanto nel corso della serata abbiamo notato molti stravolgimenti. Il più significativo è sicuramente l’alleggerimento delle maschere in silicone: un cambio che ha permesso ai concorrenti in gara di poter fare più agilmente il labiale oltre a poter cantare dal vivo sul palco. Per rendere più serrata la gara, inoltre, lo show si è visto costretto ad aggiungere un nuovo concorrente (lo sfortunato) e ad infliggere ben due eliminazioni: la prima a metà puntata, la seconda poco prima dei titoli di coda. Nel corso della puntata c’è stato persino il tempo ...

