Star in the Star, dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi qualcosa è cambiato. Ma non supera la prova dell’Auditel (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente da fare: “Star in the Star” conferma il flop di ascolti. Al debutto il nuovo show di Canale 5 aveva ottenuto 1.947.000 telespettatori con uno share dell’11.02%, la seconda puntata è stata vista da meno spettatori 1.816.000 spettatori e l’11,5% di share. Con la trasmissione condotta da Ilary Blasi doppiata dalla fiction di Rai1 “Fino all’ultimo battito” che ha registrato 3.884.000 spettatori con il 20,4% di share. Il gruppo di lavoro ha provato a cambiare la trasmissione in corso d’opera, con un nuovo meccanismo, affermando di far cantare i concorrenti dal vivo. Non solo, spazio a una doppia eliminazione ma soprattutto provando ad apportare delle modifiche, non sempre riuscite, alle maschere. Al debutto erano apparse assai inquietanti e non permettevano nemmeno di muovere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente da fare: “in the” conferma il flop di ascolti. Al debutto il nuovo show di Canale 5 aveva ottenuto 1.947.000 telespettatori con uno share dell’11.02%, la seconda puntata è stata vista da meno spettatori 1.816.000 spettatori e l’11,5% di share. Con la trasmissione condotta da Ilary Blasi doppiata dalla fiction di Rai1 “Fino all’ultimo battito” che ha registrato 3.884.000 spettatori con il 20,4% di share. Il gruppo di lavoro hato a cambiare la trasmissione in corso d’opera, con un nuovo meccanismo, affermando di far cantare i concorrenti dal vivo. Non solo, spazio a una doppia eliminazione ma soprattuttondo ad apportare delle modifiche, non sempre riuscite, alle maschere. Al debutto erano apparse assai inquietanti e non permettevano nemmeno di muovere la ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - Zicutake : Star in the star, dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi… Un terremoto: Ilary Blasi in onda così –… - Simone76623275 : RT @varianna775: Ascolti Tv, #StarInTheStar flop confermato. Vince Fino all'Ultimo Battito - varianna775 : Ascolti Tv, #StarInTheStar flop confermato. Vince Fino all'Ultimo Battito -