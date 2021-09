Stadi | Vezzali | «Volontà di arrivare al 100% | ma le società facciano rispettare le regole»

(Di venerdì 24 settembre 2021) La sottosegretario allo Sport Valentinaha parlato del possibile aumento della capienza deglialValentina, sottosegretaria allo Sport, ai microfoni di Agorà ha parlato del possibile aumento della capienza deglial. «La situazione epidemiologica è migliorata e le vaccinazioni stanno andando bene. Alla luce di tutto questo c’è ladi aumentare la capienza nell’ottica di una gradualità che possa portare al 100 per cento. È importante che lele, non possiamo vedere tifosi ammassati senza mascherina in curva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

glooit : Vezzali: 'Tifosi negli stadi? Vogliamo arrivare al 100%' leggi su Gloo - giornaleradiofm : Approfondimenti: Vezzali: 'Tifosi negli stadi? Vogliamo arrivare al 100%': (ANSA) - ROMA, 24 SET - 'La situazione e… - CalcioNews24 : Monito alle società da parte di Valentina #Vezzali - scommesse_it : Vezzali e gli stadi: 'Volontà di portare la capienza verso il 100%' - LI_SoloRAYA : Stadi, Vezzali: “C’è la volontà di arrivare al 100% della capienza” -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Vezzali

Così Valentina, sottosegretaria allo Sport, intervenendo ad Agorà, in onda su Rai 3. "C'è grande prudenza, mi preme sottolineare che le società di calcio o chi organizza i campionati facciano ...Cosi la sottosegretaria Valentinaha confermato ad 'Agorà' su Rai 3 la tendenza a una prossima crescita della capienza deglial 75 e per i palazzetti al 50 dopo l'incontro con il Cts.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di ..."La situazione epidemiologica è migliorata, la vaccinazione sta procedendo molto bene pertanto, alla luce di questa situazione, durante la mia audizione al Cts, si è discusso molto sulla capacità degl ...