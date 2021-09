Sport, Interspac: la via italiana all’azionariato nel calcio (Di venerdì 24 settembre 2021) La rivoluzione della proprietà nel calcio italiano. A questo punta il progetto Interspac: partire dall’Inter per introdurre l’azionariato popolare anche nella serie A nostrana. Con il claim “SE NON ORA QUANDO?“. Ed è proprio il presidente di Interspac, Carlo Cottarelli a spiegare che il progetto entro fine novembre prossimo vedrà il prossimo step. Si tratta della presentazione del lavoro fatto dall’advisor selezionato per la realizzazione del piano economico e di governance dettagliati. E’ il passo necessario per sostanziare l’idea e introdurre questo cambio di paradigma nel mondo del calcio italiano: “da tifoso consumatore ad un tifoso proprietario, che la vive e ama il calcio”. Qui si comprende l’incontro di oggi: un invito, una call to action, che superi le difficoltà, che non vengono celate. Anzi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 settembre 2021) La rivoluzione della proprietà nelitaliano. A questo punta il progetto: partire dall’Inter per introdurre l’azionariato popolare anche nella serie A nostrana. Con il claim “SE NON ORA QUANDO?“. Ed è proprio il presidente di, Carlo Cottarelli a spiegare che il progetto entro fine novembre prossimo vedrà il prossimo step. Si tratta della presentazione del lavoro fatto dall’advisor selezionato per la realizzazione del piano economico e di governance dettagliati. E’ il passo necessario per sostanziare l’idea e introdurre questo cambio di paradigma nel mondo delitaliano: “da tifoso consumatore ad un tifoso proprietario, che la vive e ama il”. Qui si comprende l’incontro di oggi: un invito, una call to action, che superi le difficoltà, che non vengono celate. Anzi ...

