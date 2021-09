Sport: attività sportiva come diritto infanzia e adolescenza, accordo tra Vezzali e Garlatti (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - La sottosegretaria di stato con delega allo Sport Valentina Vezzali e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti hanno firmato questa mattina al Foro Italico a Roma un protocollo d'intesa per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito Sportivo e per garantire il diritto allo Sport dei minorenni. L'accordo, firmato in occasione della Settimana europea dello Sport, mira ad attivare percorsi di formazione rivolti a tecnici e operatori Sportivi sulla Convenzione di New York, sulle funzioni dell'Autorità garante, sul sistema di tutela dei minori e sul ruolo della comunità educante nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - La sottosegretaria di stato con delega alloValentinae l'Autorità garante per l'e l'Carlahanno firmato questa mattina al Foro Italico a Roma un protocollo d'intesa per diffondere la cultura dei diritti dell'e dell'in ambitoivo e per garantire ilallodei minorenni. L', firmato in occasione della Settimana europea dello, mira ad attivare percorsi di formazione rivolti a tecnici e operatoriivi sulla Convenzione di New York, sulle funzioni dell'Autorità garante, sul sistema di tutela dei minori e sul ruolo della comunità educante nella ...

Advertising

DemianReal : RT @ParcodiGiacomo: Sono pochi. Non possono andare al cinema, a teatro, al museo. Non possono prendere i mezzi a lunga percorrenza né fare… - VVezzali : RT @agiasocial: L’attività sportiva come diritto dell'infanzia e dell’adolescenza: accordo tra l'Autorità garante Carla Garlatti e la sotto… - VallyLongo : RT @comunepadova: ?? Prosegue fino al 27 novembre il progetto 'Street Sport - lo sport nei quartieri... per tutti', che porta l’attività spo… - agiasocial : L’attività sportiva come diritto dell'infanzia e dell’adolescenza: accordo tra l'Autorità garante Carla Garlatti e… - Federkombat : FEDERKOMBAT-FITADVISOR, ANCORA INSIEME Consolidata la convenzione tra FK e FITADVISOR, la cui mission è 'favorire… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport attività Una figurina e un torneo per ricordare Federico Aldrovandi "È una iniziativa importante e significativa - ha sottolineato l'assessore allo Sport, Andrea Maggi - ospitata in un luogo riqualificato della città, aperto alle attività delle associazioni sportive ...

DOMENICA 3 OTTOBRE "CONERO CLEANING DAY" IN ABBINAMENTO ALLA CAMPAGNA "PORTAMI VIA CON TE" L'attività di sensibilizzazione sul contrasto all' abbandono dei rifiuti, d'altronde è uno dei temi ... Sociale - AICS - Associazione Italiana Cultura Sport La campagna "Portami via con te " si sta ...

L’attività sportiva come diritto dell’infanzia e dell’adolescenza: accordo tra Vezzali e Garlatti (Agia) Orizzonte Scuola "È una iniziativa importante e significativa - ha sottolineato l'assessore allo, Andrea Maggi - ospitata in un luogo riqualificato della città, aperto alledelle associazioni sportive ...L'di sensibilizzazione sul contrasto all' abbandono dei rifiuti, d'altronde è uno dei temi ... Sociale - AICS - Associazione Italiana CulturaLa campagna "Portami via con te " si sta ...