Spid Democracy | L’Espresso in edicola e online da domenica 26 settembre

(Di venerdì 24 settembre 2021) Le firme digitali che danno il colpo di grazia alla democrazia. Le battaglie sull’aborto, dal Texas a San Marino. E le nuova strategia araba del colosso sanitario San Raffaele. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali