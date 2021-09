Spezia-Milan, Laudisa: “Antiste, rimpianto rossonero?” | VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Janis Antiste giocherà in Spezia-Milan di domani. Lo farà con la maglia dei liguri, ma avrebbe potuto farlo con i rossoneri. Il punto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021) Janisgiocherà indi domani. Lo farà con la maglia dei liguri, ma avrebbe potuto farlo con i rossoneri. Il punto

Advertising

AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - PeppeDlSte : #Milan probabile formazione per la sfida con lo #Spezia di domani: Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan;… - pippoinzaghi_09 : RT @JoviAcm: Milan-Spezia 0-0 primo tempo, entrano i Big e la vinciamo e segna Theo Milan-Venezia 0-0 primo tempo, entrano i Big e la vinc… - Psk920 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport possibile vedere Daniel Maldini dall’inizio con lo Spezia #Milan -