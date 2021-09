(Di venerdì 24 settembre 2021) “Nel corso di questa edizione, affronteremo alcune tematiche fondamentali: l’evoluzione del panorama energetico; ildelle; le alleanze tra il nord ed il sud delcon l’obiettivo di creare un energy transition hub nella regione; i fondi e le policy necessari a creare e sostiene e un sistema energetico low carbon; il Ccus e nuovi modelli di business net zero”. Ad affermarlo in una nota è la presidente di Omc, Monica. “Quello del 28-30 settembre a Ravenna – sottolinea – sarà il primo, importante appuntamento ‘in presenza’, durante il quale tutti gli attori del settore energetico potranno confrontarsi e portare a sintesi il dibattito che si sta svolgendo sulla transizione verso un futuro low carbon e crescita sostenibile. Il titolo che abbiamo voluto dare ...

Advertising

fisco24_info : Spada: 'A Omc 2021 faro su ruolo energie rinnovabili e Mediterraneo': 'Nel corso di questa edizione, affronteremo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Spada Omc

Yahoo Finanza

... a 360 gradi, e inclusivo di tutte le forme di energia, le priorità da affrontare e le modalità di cooperazione e partnership " ha sottolineato la presidente Monica- .si pone come ...Lo ha spiegato la Presidente di2021 Monicain conferenza stampa. Cambiamenti che si rispecchiano nel nuovo nome , non più semplicemente, ma- Med Energy Conference , e nella ...Si terrà a Ravenna dal 28 al 30 settembre, al Pala De André, la XV edizione di OMC-Med Energy Conference. L'evento è stato presentato quest'oggi 24 ...(Teleborsa) - L'OMC, evento tradizionalmente riservato al settore dell'oil&gas, torna a Ravenna al Pala De André dal 28 al 30 settembre 2021, con un'aspirazione in più, quella di proporsi ...