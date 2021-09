Sosta alla Malpensata, via il limite orario. In arrivo 43 nuove rastrelliere per le bici (Di venerdì 24 settembre 2021) Negli stalli blu del quartiere si potrà lasciare l’auto tutto il giorno: dalle 9 alle 19 al costo di 10 euro. Circa 300 posti in più per le due ruote: i cittadini possono segnalare i luoghi sguarniti. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 settembre 2021) Negli stalli blu del quartiere si potrà lasciare l’auto tutto il giorno: dalle 9 alle 19 al costo di 10 euro. Circa 300 posti in più per le due ruote: i cittadini possono segnalare i luoghi sguarniti.

